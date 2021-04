Favara, che dal 29 aprile rientra in arancione dopo 14 giorni di lockdown, non vuole più tornare indietro. Infatti l’Asp ha comunicato al sindaco Anna Alba che l’indice cumulativo dei contagi nell’ultima settimana di riferimento è al di sotto del parametro previsto per la zona rossa nella città di Favara. Quindi, domani sarà l’ultimo giorno di zona rossa, si tornerà cosi al colore della regione, ovvero arancione con la riapertura di tutti i negozi.