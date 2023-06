Favara. Mercoledì 28 giugno dalle ore 17.30 presso Villa Ambrosini, l’iniziativa “Ripartiamo da qua… Colori…Amo la Città”

Sono in ripresa i lavori per portare a termine il “Progetto Colori…Amo la Città”. Un progetto di rigenerazione urbana, di coltivazione del bello e di valorizzazione e tutela del bene pubblico, previsto all’interno della programmazione Cesvop Delegazione di Agrigento per l’anno 2021/2022 e che mercoledì 28 giugno vedrà la sua continuazione. Coordinati dall’associazione Amici dell’Anffas di Favara in rete con diverse realtà associative del territorio ed con il Patrocinio del Comune di Favara si sta portando avanti un lavoro di squadra dove ognuno per le proprie competenze contribuisce per dare un nuovo volto a degli spazi che troppo spesso trovano abbandono e degrado, l’inclusione passa anche attraverso azioni rivolte alla valorizzazione di beni comuni. Si sono scelti colori , pennelli musica e tanta voglia di fare. A darne notizia Mariella Schifano, coordinatrice del progetto. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Tale progettualità- afferma Mariella Schifano- prevede diverse Azioni. Dopo la realizzazione dei Murales in Via Ambrosini che hanno riscosso apprezzamento e partecipazione della cittadinanza e non solo, siamo sempre più convinti, entusiasti e determinati ad andare avanti. Diverse le azioni che verranno intraprese e che proseguiranno nei mesi a venire fino ad arrivare nei primi giorni di inizio d’autunno per riconsegnare alla città i lavori realizzati. Un lavoro corale e inclusivo a più voci dove l’inclusione è partecipazione, decoro e valorizzazione. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo contribuiscono quotidianamente alla realizzazione del progetto, una rete associativa forte e volenterosa fatta di persone donne, uomini e bambini. Favara ha un grande cuore e i favaresi un grande Amore per la propria città , né è testimonianza la partecipazione attiva di tanti cittadini che si avvicinano all’iniziativa . Voglia questo essere l’inizio di una lunga serie di attività volte a migliorare la nostra Favara e per fare questo è necessario l’impegno di tutti e di ciascuno”. Dunque, appuntamento il 28 giugno dalle ore 17:30 presso Villa Ambrosini, per l’iniziativa “Ripartiamo da qua… Colori…Amo la Città” .