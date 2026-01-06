Favara. Mezzo secolo di vita condivisa: le nozze d’oro di Vincenza e Ignazio

Una storia che parla di amore vero, di quelli che resistono al tempo. Vincenza Caruana e Ignazio Sciortino celebrano cinquant’anni di matrimonio, un traguardo che profuma di vita vissuta. Era il 3 gennaio 1976 quando si dissero sì nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Cinquant’anni dopo, il 3 gennaio 2026, lo hanno ripetuto nella chiesa BMV dell’Itria, con la stessa emozione di allora, ma con negli occhi mezzo secolo di ricordi. La loro storia nasce in modo semplice e intenso. Ignazio la vedeva passare ogni giorno mentre Vincenza si recava spesso in una rosticceria. Bastò uno sguardo per capire tutto. Un amore così forte da non aver bisogno di attese, solo 40 giorni di fidanzamento, poi la promessa di una vita insieme. Da quel sì sono nati cinque figli, Anna, Salvatore, Giuseppe, Daniele e Dino. Oggi il loro amore rivive negli 11 nipoti, segno concreto di una famiglia costruita con sacrificio, dedizione e presenza. Hanno vissuto sempre a Favara, condividendo ogni passo, affrontando le difficoltà senza mai lasciarsi la mano. Cinquant’anni fatti di quotidianità, di silenzi che parlano, di gesti semplici ma profondi. Le nozze d’oro di Vincenza e Ignazio non sono solo una ricorrenza, ma una testimonianza che l’amore quando è vero, cresce, resiste e diventa casa.