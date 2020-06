Favara. Michele Montalbano e Giuseppe Lentini: “Sindaca Alba gli operatori ecologici vanno pagati!”

“Assolutamente impensabile non pagare un dipendente, qualsiasi sia la mansione che svolge così come non è giustificabile scaricare le responsabilità economiche ed amministrative da una parte verso l’altra”.Scrivono Michele Montalbano e Giuseppe Lentini una nota stampa in merito alla difficile situazione che vivono gli operatori ecologici che, da giorni, sono in sciopero poichè non ricevono lo stipendio.

“Una situazione datata- continuano Montalbano e Lentini- che vede la città ridotta ad un pantano, dove la raccolta dei rifiuti rappresenta, ora mai, un optional scandito da inediti proclami ed inopportune dichiarazioni di intenti.

L’amministrazione comunale in questi anni con incuria e pressapochismo ha affrontato il problema rifiuti come se si trattasse di un compitino lasciato per le vacanze alle scuole elementari. Un appalto milionario a fronte di UNA CITTA’ SPORCA.

Non è possibile tutto questo, così come non trova spazio in nessuna giurisprudenza del lavoro il fatto che i netturbini non vengano pagati.

L’amministrazione Alba ha l’obbligo di pagare le ditte le stesse che a norma di bando sono obbligate a pulire la città in lungo ed in largo.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutti i lavoratori che da mesi non percepiscono il dovuto salario con le difficoltà comprensibili ricadenti sulle loro famiglie. Gli stessi operatori che in periodo di pandemia con coraggio e spirito di appartenenza hanno fatto si che la città potesse vivere pulita e decorosa.

Invitiamo la sindaca affinchè una soluzione si trovi immediatamente e si possa ridare serenità a decine di famiglie che vivono di questo importante lavoro, essenziale per la nostra comunità”