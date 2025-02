Favara. Michele Montalbano è la new entry della Democrazia Cristiana di Favara. Soddisfazione del direttivo locale e provinciale

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata a firma dell’avv. Antonietta Vita, segretario provinciale della DC in merito all’adesione di Michele Montalbano. referente del movimento politico “cambiare passo”.

Di seguito l’intervento integrale.

“La DC cresce si rafforza a Favara. Entra a far parte della Democrazia Cristiana Michele Montalbano impegnato in politica da sempre sia a livello comunale che provinciale. Nelle scorse amministrative a Favara è stato il referente del movimento politico e civico “Cambiare Passo”. Montalbano ringrazia il Segretario Nazionale Totò Cuffaro, l’On Carmelo Pace, il Segretario Provinciale Avv. Antonietta Vita, il Segretario Comunale di Favara Giuseppe Nobile, i Consiglieri Comunali DC ed il Direttivo del partito. Si dice pronto ad adoperarsi con tutti i componenti del partito per portare avanti i principi e i valori fondamentali della Dc. Attualmente urge lavorare per un paese come Favara che aspetta risposte concrete e proposte soddisfacenti per un popolo che ha sete di fattività e laboriosità al fine di elevare sempre più la qualità della vita cittadina”.

Il Segretario Provinciale

Avv. Antonietta Vita