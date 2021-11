Favara. Miriam Mignemi eletta presidente del consiglio comunale. Suo vice sarà Ignazio Sorce. Si conferma la spaccatura nel centrodestra.

Sarà una donna a dirigere i lavori del consiglio comunale nei prossimi cinque anni. Alla seconda carica cittadina è stata chiamata Miriam Mignemi, una giovane mamma, insegnante di danza. La sua elezione è avvenuta questa mattina al termine di un serrato confronto con Salvatore Montaperto, candidato sindaco battuto da Antonio Palumbo nel turno di ballottaggio del 25 ottobre scorso, entrambi dello stesso schieramento di centrodestra che, in campagna elettorale, si era opposto a quello capeggiato dall’ex deputato regionale di Alleanza Nazionale Giuseppe Infurna appoggiato da un’altra scheggia del centrodestra i cui maggiori sostenitori sono stati gli onorevoli Vincenzo Giambrone, Carmelo Pullara, Vincenzo Fontana, Margherita La Rocca Ruvolo, Riccardo Gallo nonché l’attuale assessore regionale Marco Zambuto e l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro.

Montaperto, che avrebbe dovuto avere vita facile potendo contare su 13 consiglieri, ha riportato invece 11 voti a fronte dei 12 ottenuti da Mignemi che è stata così proclamata presidente del consiglio comunale. Il centrodestra, che si era già spaccato al momento dell’individuazione dei candidati a sindaco spianando la strada del successo ad Antonio Palumbo, ex segretario provinciale di Rifondazione Comunista, non è riuscito a ricucire le fratture nemmeno in questa occasione. In ogni caso, l’elezione di una donna è stata apprezzata dalla comunità favarese, quella che non fa le pulci alla politica, esprimendo il suo compiacimento attraverso i social. A lavorare per la sua elezione è stato il consigliere più votato, Salvatore Fanara, che in un primo momento sembrava che potesse essere lui a rivestire la più alta carica dell’assemblea cittadina.

“Sono lusingata ed emozionata per questo incarico che mai avrei immaginato di potere ricevere – ha detto Miriam Mignemi subito dopo la sua elezione -. Lavorerò per il bene comune e per Favara”. Il consiglio poi ha eletto Ignazio Sorce vice presidente dell’assemblea.

L’ordine del giorno ha previsto le comunicazioni del sindaco. E in tale circostanza Antonio Palumbo ha presentato la giunta con le deleghe che sono state assegnate ai singoli assessori. Ha quindi fatto un appello a lavorare nell’interesse del Comune anche perché la città da questa amministrazione si aspetta un decisivo cambio di rotta. “Tra gli obiettivi – ha concluso – c’è quello di riportare i cittadini a votare”.

Anche Salvatore Montaperto si è congratulato con l’amministrazione comunale augurando un proficuo lavoro ma ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa quando ha detto che la nuova amministrazione ha fatto un accordo organico con una parte del centrodestra. “Rispetto le posizioni – ha puntualizzato – ma non parliamo di armonia smentita al primo atto del consiglio”.

Più collaborativo il consigliere Gerlando Nobile secondo il quale bisogna superare i contrasti e lavorare nell’esclusivo interesse di Favara mettendo da parte le appartenenze politiche. Conclusi i lavori consiliari il sindaco, l’assessore Angelo Airò Farulla e il neo presidente Mignemi si sono trasferiti allo stadio Comunale “Giovanni Bruccoleri” per scoprire la targa che ricorda i 50 anni dell’impianto sportivo di Piana Traversa.