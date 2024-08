Favara. Modifiche al calendario di raccolta dei rifiuti per Ferragosto: il secco residuo sarà raccolto il 16 agosto

A causa dell’indisponibilità dell’impianto della società Traina nel giorno di Ferragosto, il calendario di raccolta dei rifiuti subirà alcune variazioni. In particolare, mercoledì 15 agosto non sarà effettuata la consueta raccolta del secco residuo. Tuttavia, il ritiro di questa frazione sarà posticipato al giorno successivo, venerdì 16 agosto. Questa modifica comporterà uno slittamento del ritiro di plastica e metalli, inizialmente previsto per il 16 agosto, che verrà invece effettuato martedì 20 agosto. L’assessore all’Ecologia, Lillo Attardo, ha dichiarato: “Ci scusiamo per questo disagio, che non dipende dal Comune, e chiediamo a tutti i cittadini la massima collaborazione”. Si invita la cittadinanza a prendere nota di queste variazioni e a organizzare la gestione dei propri rifiuti di conseguenza. Il Comune ringrazia per la comprensione e la collaborazione di tutti.