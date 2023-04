Favara. Modifiche alla Commissione Pari Opportunità: inclusione di uomini, madri caregiver e rappresentanti Lgbt

Il Consiglio comunale di Favara ha recentemente approvato delle importanti modifiche alla formazione della Commissione Pari Opportunità, aprendo la strada a una maggiore inclusione e rappresentanza. La modifica, pubblicata 31 marzo 2023 sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un passo avanti verso il principio di totale uguaglianza di genere e rappresentanza all’interno della Commissione.

Grazie alle modifiche previste e approvate all’unanimità dal Consiglio Comunale, la nuova Commissione Pari Opportunità potrà essere composta anche da uomini, da madri caregiver e da esponenti Lgbt (acronimo di: Lesbica, Gay, Bisessuale e Transgender). Questa decisione è il risultato del lavoro di sinergia e di condivisione di idee del Consiglio Comunale, guidato dal presidente Miriam Mignemi.

La presidente del Consiglio Comunale ha sottolineato che questa Commissione sarà molto diversa da quelle delle precedenti legislature, ma incarna in pieno i principi di Pari Opportunità sanciti dalla Costituzione. “Questa commissione rappresenta un importante passo avanti verso l’inclusione e l’uguaglianza di genere”, ha dichiarato Mignemi.

Ora, l’amministrazione dovrà avviare l’iter d’avviso pubblico per la candidatura e la scelta dei membri esterni. Si spera che questa Commissione rappresenti adeguatamente l’intera comunità, e che sia in grado di promuovere l’uguaglianza di genere e la diversità in tutti i settori della società.

La decisione del Consiglio Comunale di Favara è un esempio positivo di come la politica locale possa essere utilizzata per promuovere l’inclusione e l’uguaglianza di genere. Si spera che altre città e comunità possano seguire l’esempio di Favara e lavorare insieme per costruire società più equilibrate e giuste per tutti.