Favara: modifiche alla viabilità per il mercato di domani domenica 29 dicembre

In occasione del mercato previsto per domani domenica 29 dicembre a Favara, l’amministrazione comunale ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza di cittadini e commercianti. Dalle ore 06:00 alle ore 14 sarà vietato il transito veicolare, mentre sarà imposto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade interessate. Le zone coinvolte dalle restrizioni includono il Viale Ambrosini, Piazza Lando Conti e il Piazzale Dei Giochi Olimpici, limitatamente all’area occupata dal settore alimentare. La Polizia Municipale sarà presente per vigilare sul rispetto delle disposizioni. Queste misure sono state adottate nell’ambito dell’organizzazione logistica del mercato, che rappresenta un appuntamento centrale per la comunità e una preziosa opportunità per valorizzare il commercio locale.