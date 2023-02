Favara. Modifiche regolamento consiglio comunale. Interviene i consiglieri Lentini e Indelicato

Riceviamo e pubblichiamo la nota ricevuta in Redazione a firma dei consiglieri Giuseppe Lentini e Indelicato Miriam in merito all’ultima seduta, sulle modifiche del regolamento del consiglio comunale. Alleghiamo integralmente sotto la nota:

“L’intervento del sindaco sulle modifiche al regolamento del consiglio comunale appare inopportuno, irrispettoso e provocatorio nei confronti di un organo che rappresenta tutta la città. Sacrosanto è il diritto di critica da parte di qualsiasi cittadino, quella di Antonio Palumbo è solo un attacco ingiustificato, una malcelata critica. Da buon comunista richiama il regime… Qui comando io! Noi la pensiamo diversamente e continuiamo per la nostra strada fornendo il Consiglio comunale gli strumenti che riteniamo più opportuni e operando nell’interesse della città, per questo siamo stati votati ed eletti. Abbiamo provato a costruire un rapporto migliore e diverso con l’amministrazione che oggi riteniamo utopistico per l’arroganza di Palumbo indirizzata a osannare e promuovere se stesso prima e più della città e dei favaresi. Palumbo proverà ancora a discreditare il Consiglio comunale, in un suo progetto destinato al fallimento, poiché sarà muro con l’amministrazione comunale senza trascurare gli interessi dei cittadini. Anzi sarà un muro a protezione degli interessi dei cittadini. La scelta è di Palumbo a noi resta di adeguarci.”