Favara. Montalbano e Lentini: “Si faccia una seconda sanificazione in tutto il territorio comunale”

Michele Montalbano e Giuseppe Lentini, in una nota congiunta, chiedono alla sindaca di Favara di procedere con una seconda sanificazione. Ecco quanto affermano.

“Dal COVID-19 abbiamo imparato e preso confidenza con nuove parole che, ora mai da qualche mese, fanno parte del nostro ordinario vocabolario, una fra tutte SANIFICAZIONE.

Dopo quella effettuata dai privati il 20 marzo scorso, momento emozionante in cui la solidarietà di tantissimi concittadini con mezzi propri hanno attraversato in lungo ed in largo la città, sarebbe opportuno ai fini della tutela sanitaria, riproporre una seconda tornata di sanificazione.

Invitiamo quindi la Sindaca affinchè si attivi con i mezzi a disposizione a predisporre in tutto il territorio comunale un secondo momento di igienizzazione della città, considerato che tanti altri comuni della provincia e non solo già più volte dal mese di febbraio hanno sanificato i propri contesti.

Un invito che va esteso anche ai privati e alle associazioni di categoria, affinchè si possa rendere il nostro territorio più sicuro dal punto di vista sanitario”.

Michele Montalbano

Giuseppe Lentini