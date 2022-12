Favara. Mozione dei consiglieri per sbloccare i crediti maturati nell’ambito del superbonus

Riceviamo e pubblichiamo la nota integrale dei consiglieri comunale Pasquale Cucchiara, Salvatore Bellavia, Angelo Airò Farulla, Gerlando Nobile, Massimo Milazzo, Rino Castronovo, Marianna Zambito, Marco Bacchi e Salvatore Fanara che hanno protocollato e indirizzato al presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi una mozione che impegna l’amministrazione comunale a promuovere opportune iniziative verso la Giunta Regionale e il ministero dell’Economia affinché adottino misure utili allo sbocco dei crediti maturati nell’ambito dei bonus per le ristrutturazioni edilizie e, in particolare, del cosiddetto Superbonus 110%, scongiurando così una grave e devastante crisi nel settore edilizio.

“Non a caso, – dicono i consiglieri – secondo un’analisi della Cna se non riparte il meccanismo della cessione dei crediti, 33mila imprese artigiane nella filiera delle costruzioni rischiano di fallire e 150mila lavoratori di perdere il posto.

Dunque, per questi motivi, scriveremo una pec a tutti i presidenti del consiglio comunale della provincia di Agrigento con l’obiettivo di rafforzare il nostro messaggio di sostegno ad una categoria lavorativa che per i contratti in essere sono penalizzate e rischiano a causa del blocco della cessione dei crediti squilibri di cassa con potenziali conseguenze devastanti in termini di sopravvivenza e per i lavoratori, che hanno bisogno di un mercato delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni in stabile crescita sostenuto da incentivi che spingono all’«emersione» del lavoro nero e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro”.