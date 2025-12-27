Favara, musica e giovani al Castello Chiaramonte: arriva “Giovani e Musica”

Favara punta sui giovani, sulla musica e sul territorio. La Consulta Giovanile, insieme all’amministrazione comunale, presenta “Giovani e Musica”, un evento che mette al centro creatività, partecipazione e valorizzazione degli spazi storici della città. L’appuntamento è fissato per domenica 29 dicembre alle ore 21, nella suggestiva cornice del Castello Chiaramonte. Una serata pensata per dare voce alle nuove espressioni musicali e creare un momento di incontro aperto alla comunità. Protagoniste della serata saranno le live band Paesaggi Domestici e Taaria, due realtà capaci di raccontare il presente attraverso sonorità e linguaggi contemporanei. Le loro esibizioni offriranno al pubblico un’esperienza musicale intensa e partecipata, in un dialogo diretto tra artisti e spettatori. Accanto alla musica, spazio anche alle eccellenze locali. Durante l’evento sarà proposta una degustazione di vini a cura delle Cantine Morreale, Chianetta e Stranizza d’Amuri, realtà del territorio che contribuiranno a unire cultura, arte e tradizione enogastronomica. L’iniziativa è il risultato di un lavoro condiviso che ha coinvolto gli assessori Carmen Lo Presti e Angelo Airò Farulla, gli uffici comunali e i componenti della Consulta Giovanile Giuseppe Montalbano, Marco Di Caro, Antonio Caramazza, Angelo Varisano e Giovanni Sciacca. Un impegno corale che ha permesso di trasformare il Castello Chiaramonte in uno spazio vivo e aperto ai giovani. Un ringraziamento va anche alla Regione Siciliana per il contributo che ha reso possibile la realizzazione dell’evento. “Giovani e Musica” si conferma così come un’occasione concreta per investire sulle energie creative e sul futuro della città.

