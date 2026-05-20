Favara, musica senza confini al Castello Chiaramonte. Concerto con il coro americano Mayflower e il “Sergio Alletto” di Agrigento

Favara si prepara ad accogliere una serata dedicata alla grande musica corale internazionale. Domani, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 19:00, il Castello Chiaramonte ospiterà un concerto che unirà voci, culture e tradizioni musicali provenienti da due diverse realtà artistiche. L’ingresso sarà libero.

Protagonisti dell’evento saranno il Coro Mayflower – USA, diretto da David Manley, e il Coro Polifonico “Sergio Alletto” di Agrigento, guidato dal maestro Lorenzo Puma.

L’appuntamento rappresenta un momento di incontro tra esperienze musicali differenti, accomunate dall’amore per il canto corale e dalla volontà di costruire un dialogo culturale attraverso la musica. Il pubblico potrà assistere a un’esibizione capace di intrecciare repertori, armonie e sensibilità artistiche diverse, in un viaggio musicale che guarda allo scambio internazionale e alla valorizzazione delle identità culturali.

A condurre la serata saranno Giusi Moscato e Angela Rancatore, che accompagneranno il pubblico nei diversi momenti del concerto.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Favara, Pro Loco Castello ed EuroArt Production, con il supporto organizzativo di Allegro Cultural Tours.

La cornice del Castello Chiaramonte, simbolo storico e culturale della città, renderà ancora più suggestivo un evento che punta a coinvolgere appassionati, cittadini e visitatori, confermando il valore della musica come linguaggio universale capace di unire popoli, tradizioni e generazioni.