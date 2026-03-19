Favara, nasce il Museo Multimediale “Le vie dello Zolfo” al Castello Chiaramonte

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, annuncia l’inaugurazione del nuovo Museo Multimediale “Le vie dello Zolfo”, all’interno del Castello Chiaramonte. L’apertura è prevista per martedì 24 marzo 2026 alle ore 18.00. Si tratta di un progetto importante, pensato per raccontare la storia mineraria della Sicilia con strumenti moderni e tecnologie immersive. Un modo semplice e diretto per far conoscere il passato, soprattutto alle nuove generazioni. Il museo è stato realizzato grazie ai fondi del PSR Sicilia 2014/2022, Misura 19.2, gestita dal GAL Sicilia Centro Meridionale. L’obiettivo è chiaro: turismo sostenibile e più spazi culturali per il territorio. Alla realizzazione hanno lavorato i progettisti Carmelo Bellavia, Antonio Zambuto e Rosario Nicotra, con la direzione dell’architetto Giacomo Sorce. La serata di inaugurazione non sarà solo istituzionale. Dopo i saluti, spazio anche all’arte. È prevista la performance teatrale “Voci di zolfo al Castello”, curata da Giusy Moscato, con il coinvolgimento delle associazioni teatrali locali. Un momento dedicato alla memoria dei minatori e alla loro fatica. Ci saranno anche momenti musicali con Peppe Calabrese e i The Angels. A seguire, la proiezione del documentario “Le vie dello zolfo” a cura di Kalò Cassaro. Il nuovo museo ha permesso anche di recuperare alcune aree del castello, finora chiuse al pubblico. Un intervento che restituisce valore a uno dei luoghi simbolo della città. “Questo spazio rappresenta un passo importante per conservare la nostra memoria e rilanciare Favara dal punto di vista turistico”, ha dichiarato il sindaco Palumbo. Un ringraziamento è stato rivolto agli assessori alla Cultura Antonio Liotta e Carmen Lo Presti, agli uffici comunali e al GAL, per il lavoro svolto e per aver creduto nel progetto.