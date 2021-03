Favara. Nasce il nuovo coordinamento del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Partito Democratico.

“Dopo il periodo di commissariamento del PD siciliano con lo svolgimento del congresso regionale, luglio 2020, che ha visto la elezione a segretario di Anthony Barbagallo, anche il PD di Favara, d’intesa con gli organismi succitati e la C.P.C. di Agrigento, si è dato una organizzazione democratica. Il congresso si è svolto in ottemperanza al deliberato della C.P.C. provinciale del 18/02/2021, inviando la email, da parte del garante, a tutti gli iscritti certificati, anagrafe 2019, al circolo per partecipare. Il congresso del PD di Favara si è svolto nella giornata di domenica 21 febbraio 2021 alla presenza del garante, nonché presidente della C.P.C. provinciale ing. Gaetano Vella, dopo ampio dibattito il circolo si è data una organizzazione anche in vista delle prossime elezioni comunali che avverranno nella nostra città nel corso del corrente anno 2021, e si è scelto di eleggere un coordinamento guidato dal prof. Diego Cusumano con due vice coordinatori insegnante Sara Chianetta e avvocato Laura Mossuto attuale consigliere comunale del partito democratico nonché componente dell’assemblea regionale. Il coordinamento si propone di convocare, anche in modalità online, una assemblea di tutti gli iscritti aperta ai simpatizzanti e a quanti credono in una formazione politica che, in linea con il segretario nazionale Nicola Zingaretti, si propone la costruzione di un campo largo per le prossime elezioni comunali che vada dalle forze del centro a quelle della sinistra.Verrà costituito il direttivo cittadino che sarà luogo di discussione e di indirizzo politico. Il coordinamento lavorerà perché anche nella nostra città si possa divenire ad uno schieramento che veda al suo interno il partito democratico insieme al movimento cinque stelle, alle forze socialiste e alle forze di L E U e della sinistra in genere presenti sul territorio. Il PD di Favara, dopo un lungo periodo di assenza organizzativa ,si propone di rivolgersi a tutta la città e a tutti i simpatizzanti per richiamarli all’impegno e alla mobilitazione anche per risollevare le sorti del paese precipitato verso una situazione sempre più critica e di grave povertà economica. Augurando un buon lavoro a tutti i democratici che vorranno partecipare e candidarsi con noi per dare a Favara un governo competente, capace di ascoltare i bisogni dei cittadini favaresi e di operare una svolta nell’amministrazione della città in una nuova visione per il futuro che parta da una totale inversione sui problemi della nettezza urbana, dell’acqua e dei servizi in genere; per costruire una svolta ecologica nel governo del territorio”.