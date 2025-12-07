Favara. Nasce “Vino su Tela”: creatività e convivialità con il Maestro Patti

L’assessore del comune di Favara Carmen Lo Presti presenta la prima edizione di “Vino su Tela”, un appuntamento che unisce arte, convivialità e benessere. L’evento si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 18.30 presso il Caffè Italia, con la partecipazione del Maestro Vincenzo Patti. L’iniziativa propone un’esperienza semplice ma coinvolgente: un aperitivo associato all’arte terapia. Un modo per trascorrere alcune ore in compagnia, lasciando spazio alla creatività. I partecipanti potranno dipingere una tela mentre gustano l’aperitivo. Ognuno sceglierà il soggetto da realizzare e potrà sedersi, rilassarsi e lasciarsi guidare dall’atmosfera dell’evento. L’attività è aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza. “Vino su Tela” nasce con l’idea di creare un momento di incontro, dove arte e socialità si intrecciano in modo naturale. Una proposta nuova per la città, pensata per avvicinare il pubblico alla pittura in un ambiente semplice e accogliente.