Favara. Natale 2019. Da stasera, a partire dalle ore 19.00, iniziano le “Novene” di quartiere.

“Da domani 16 dicembre 2019 iniziano le Novene di quartiere”. Questo è quanto è stato scritto dalla sindaca di Favara Anna Alba sulla sua pagina Facebook, che continua “Ad animare le serate saranno la BANDA COMUNALE diretta dal Prof. Lentini, il GRUPPO FOLKLORISTICO “FABARIA FOLK” diretto da Giuseppe Trupia e L’ASSOCIAZIONE CULTURALE GIO’ 90″. Dunque, questa sera alle ore 19.00, prima Novena in Via Berlinguer presso l’ANFFAS, accompagnati dalla musica delle Banda Musicale diretta dal maestro Lentini. Da martedì 17 dicembre 2019, le novene verranno anticipate di un’ora.

Di seguito il calendario e le vie interessate.

Ore 19:00 ANFFAS Via Berlinguer

Ore 19:15 Al Casello

Ore 19:30 largo San Calogero

Ore 19:45 Casa Accoglienza Maria Pia

Ore 20:00 Via Giovanni Boccaccio (a casa dill’acqua)

Ore 20:15 Presepe perpetuo (a Cruci)

Ore 20:30 Pizzeria Bellame’ Farm

Ore 20:45 Piazza Cavour

Ore 21:00 Via Matteotti

Ore 21:15 Villa Padre Pio

Ore 21:30 Via Sebastiano Bacchi ( Limblici)

Ore 21:45 Via Taruffi