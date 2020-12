Favara. Natale 2020. Diversi movimenti civici e politici uniti per posare un albero di Natale presso Villa della Pace

Il Natale 2020 sarà diverso, ma non per questo meno sentito. E con la volontà di unire simbolicamente tutta la città, che diversi esponenti di movimenti e partiti politici di Favara si daranno appuntamento sabato 12 dicembre alle ore 18.30 presso Villa della Pace, per posare un albero di Natale.

“I movimenti politici civici CambiarePasso, Noiper, Fratelli D’Italia, movimento politico autonomista, Forza Italia e associazione “Bimbi felici” poseranno un albero di natale presso la villa della pace”. Ecco quanto si legge nella nota. “Un dono sentito- si continua a leggere- in un momento di particolare difficoltà della nostra vita a causa del perdurare della pandemia. Un semplice e doveroso gesto per un Natale di serenità di tutta la comunità Favarese”.

(Foto: repertorio)