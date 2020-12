Favara. Natale all’”Ambrosini” con raccolta di fondi per Telethon

Sono stati giorni ricchi di impegni per la comunità educante dell’ “Ambrosini”,nella settimana di preparazione al Natale i ragazzi, i docenti e il personale ATA hanno aderito con slancio alla raccolta di fondi per Telethon in gemellaggio con l’Istituto comprensivo “Guarino”.



Il percorso di avvicinamento al Natale è proseguito ieri con una grande festa nelle cucine dell’Istituto, dove i docenti tecnico pratici e il personale ATA, per stimolare gli alunni alla partecipazione e alla condivisione dello spirito di solidarietà e dell’impegno verso i più fragili, hanno preparato con alcuni gruppi di alunni dei pasti monoporzione da distribuire ai bisognosi.

Assieme ai fuochi delle cucine si sono accesianchei cuori della popolazione scolastica e i piatti sono stati conditi con ingredienti speciali quali l’amore da donare ai più bisognosi, la dignità da offrire a ciascuno, la speranza di un futuro migliore. I ragazzi hanno partecipato con tanto entusiasmo e hanno dimostrato tanta sensibilità e desiderio di mettersi al servizio del prossimo. I pranzi sono stati distribuiti in collaborazione con la Comunità dei frati minori francescani, con Suor Caterina e la “Mensa della solidarietà” di Agrigento. Un’iniziativa di solidarietà rivolta alle persone della nostra comunità che si trovano in una condizione di bisogno e di disagio, causata dalla crisi economica e sociale.



La giornata è continuata con la Santa Messa presso la parrocchia della Beata Maria Vergine dell’Itria, con una toccante e intensa celebrazione presieduta da Don Calogero Lo Bello, arricchita dalle parole coinvolgenti della dirigente reggente, e conclusa con la distribuzione del pane, da parte di una rappresentanza dei nostri alunni, a quanti hanno partecipato.

“La carità non è mai a senso unico, è sempre circolare e tutti donano e ricevono qualcosa”. Buon Natale!