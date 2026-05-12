Favara, nei giorni scorsi gli studenti CAT del “Brunelleschi” in visita alla Siciliana Gessi

Nei giorni scorsi gli studenti dell’indirizzo CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto Superiore “N. Gallo – L. Sciascia”, plesso tecnologico “Brunelleschi”, hanno partecipato ad un’attività di PCTO/FSL – Formazione Scuola Lavoro presso Siciliana Gessi, azienda situata in contrada Priolo a Favara. L’esperienza ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte CAT, accompagnate dai docenti C. Carlino, G. Callea, G. Terrazzino, G. Terrasi, O. Ingrasci, V. Maniglia e A. Vitello. Per gli studenti è stata l’occasione di entrare a contatto diretto con una realtà produttiva del territorio specializzata nei materiali per l’edilizia moderna. Durante la visita gli alunni hanno potuto osservare da vicino i laboratori dedicati all’analisi delle materie prime e dei prodotti finiti, approfondendo le procedure di controllo qualità e le attività di sperimentazione che precedono la commercializzazione dei materiali. Interesse anche per gli stabilimenti produttivi e per le diverse fasi di lavorazione, trasformazione e stoccaggio.

Particolare attenzione è stata rivolta ai sistemi innovativi per l’edilizia interna ed esterna, tra cui intonaci, premiscelati, rasanti, collanti e prodotti tecnici in gesso utilizzati nelle moderne costruzioni, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e alla qualità delle lavorazioni.



Grande partecipazione da parte dei futuri geometri, che hanno avuto modo di collegare concretamente la preparazione teorica alle applicazioni pratiche del settore edilizio. L’iniziativa si è rivelata un’importante esperienza formativa e orientativa per conoscere più da vicino il mondo delle costruzioni e le tecnologie impiegate oggi nel settore.

La scuola ha infine ringraziato la direzione e tutto il personale della Siciliana Gessi per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate durante l’attività.