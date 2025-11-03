Favara. Nei versi di Francesca Vitello “Emozioni sotto il mediterraneo cielo”

Torna nelle librerie con le sue reali pagine di vita, l’autrice Francesca Vitello che, nell’opera “Emozioni sotto il mediterraneo cielo”, scrive versi lievi e delicati in cui «sfilano bellezze che non hanno pari, ma anche brutture di vita, anomalie, rischi, umilianti emigrazioni, conflitti, luci e ombre che invitano a riflettere su queste realtà». La silloge – pubblicata nella collana “Altre Frontiere – Britannia” dell’Aletti editore e disponibile anche nella versione e-book– profuma di Sicilia, la terra della scrittrice, nata ad Aragona che vive a Favara (Agrigento), ed esplora tematiche sociali e paesaggi che nascono dalla variegata realtà mediterranea.«Memorie, ricordi e profumi sono bellezze che, con facilità, possono essere fissati sulla carta tramite la scrittura ma, per trasmettere emozioni universali e condivise, è necessario che siano autentiche, vere e profondamente sentite da chi scrive». E, infatti, ogni verso è lo specchio di un’anima. «Generalmente – confessa l’autrice– il mio “Io” è quasi sempre nascosto tra i versi delle mie poesie ma mi vedo più esposta in Ribelle domata che, con i suoi versi, mi porta all’adolescenza, l’età delle contraddizioni, vissuta “tra spensierate incoscienze e tormentate inquietudini”, e in Sikana Identità, dove il senso dell’identità siciliana parte a ritroso dall’oggi, per arrivare al mio innocente ieri».



Un’opera che è amore e gratitudine verso le proprie origini, la terra natìa che è grembo materno e luogo d’ispirazione, verso gli affetti, ma anche attenzione per il sociale, la figura femminile e per il tempo che passa lasciando nella memoria inevitabili tracce. «Tutti noi esseri umani proviamo, di fronte alla realtà dentro cui viviamo, emozioni e sentimenti che certe volte passano inosservati, ma altre volte sono così intensi che si sente il bisogno di fissarle sulla carta tramite la scrittura, capace di fermare l’attimo fuggente. Ciò che è scritto, resistendo al tempo, potrebbe rendere immortale la realtà descritta».Novità della silloge è la traduzione del testo nella versione inglese, in collaborazione con “SSML Istituto di Alti Studi Linguistici Carlo Bo”. «Il bilinguismo apre nuovi orizzonti ai messaggi poetici, perciò spero che queste mie emozioni possano essere condivise anche da lettori stranieri e che costoro potessero anche apprezzare le bellezze naturali e paesaggistiche descritte e, magari un giorno, anche, visitare personalmente questa magica Terra di Sicilia».

«Emozioni sotto il mediterraneo cielo – scrive, nella Prefazione, il maestro Giuseppe Aletti, editore, poeta e formatore, titolare della omonima casa editrice – è una raccolta poetica che intreccia abilmente il vissuto personale per renderlo oggettivo attraverso la composizione poetica. Francesca Vitello ci regala una voce femminile matura, capace di cogliere la bellezza nelle pieghe della sofferenza e di restituire dignità alla memoria, al sentimento e all’identità». Con una penna delicata e un linguaggio semplice, empatico ed evocativo, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio interiore, alla scoperta delle tradizioni e delle tematiche sociali, della bellezza che, spesso, attraversa anche il buio e il dolore. «Vorrei trasmettere, specialmente ai più giovani, messaggi sociali, educativi e morali validi, affinché possa essere indirizzato verso un saggio e umano percorso di vita».



