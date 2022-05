Favara. Nello Musumeci ha elogiato l’operosità di accoglienza che caratterizza il popolo favarese

Sull’invito del presidente comunale Miriam Mignemi, il Presidente della regione Siciliana On. Nello Musumeci in visita istituzionale al Comune di Favara, è stato accolto affettuosamente dal Sindaco e dalle massime autorità locali.



Il Sindaco Antonio Palumbo, il Presidente del Consiglio Miriam Mignemi, gli assessori e i consiglieri comunali, hanno dato il benvenuto al Governatore della Sicilia, ringraziandolo per aver onorato della sua presenza la comunità favarese.

Dopo i consueti saluti, sia il Sindaco che il Presidente del Consiglio hanno presentato quelle che sono le eccellenze del territorio e le bellezze paesaggistiche, evidenziando le potenzialità e l’intraprendenza dei cittadini, ma esternando anche le diverse problematiche che limitano la possibilità di crescita e di sviluppo socio economico.



Il Presidente Musumeci, ha ascoltato attentamente gli interventi delle due massime cariche del Comune, ha elogiato l’operosità di accoglienza che caratterizza il popolo favarese, assicurando di attenzionare alcune delle problematiche evidenziate. Dopo aver visitato il Palazzo di Città, il Castello Chiaramonte, la Biblioteca Barone Mendola, e la Farm Cultural Park, ha incontrato i cittadini Ucraini, parte integrante della nostra comunità.