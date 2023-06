Favara. Netturbini in sciopero da 4 giorni. Per 41 di essi scatta la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Per interruzione di pubblico servizio, la Digos di Agrigento ha denunciato alla Procura della Repubblica 41 netturbini in servizio a Favara che da mercoledì scorso hanno deciso di incrociare le braccia rivendicando il pagamento di due mensilità, quelle di aprile e maggio. Una decisione che è caduta proprio nel momento in cui le temperature si sono alzate notevolmente. Già il primo giorno di sciopero, il sindaco Antonio Palumbo l’aveva bollato come arbitrario. Non è servito a nulla l’incontro tenutosi in prefettura ieri in cui sia le ditte che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che l’amministrazione comunale avevano assicurato delle concessioni come l’anticipazione degli 8/12 della quattordicesima in maturazione ad agosto e il pagamento di una fattura. Assicurazioni che non hanno sortito alcun effetto tanto che anche oggi è continuata l’astensione dal servizio. Alla luce di ciò, su disposizione del questore di Agrigento è scattata la denuncia da parte della Digos guidata da Sergio Carrubba.