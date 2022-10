Favara. Non solo la Fiera d’Ottobre, un fine mese di ottobre ricco di eventi

Non solo la Fiera d’Ottobre, la Mostra degli animali, la Fiera dell’artigianato e quella dei fiori, ma anche appuntamenti di svago e informazione a Favara nelle due domeniche di fine mese. Domenica 23 ottobre, a partire dalle 9.30, piazzetta della Pace ospiterà un raduno di auto e moto d’epoca, organizzato da Lillo Pecoraro con il patrocinio del Comune e in memoria di Gaetano Tuzzolino. Sempre domenica, a Villa Ambrosini, Sicilia Ride, con la collaborazione di Workshop Bonsai e il patrocinio del Comune di Favara, terrà invece un incontro sul tema “Valorizzazione e rispetto del territorio tramite passeggiate in e-bike”.

Il 30 ottobre, invece, nella Sala del Collare del Castello Chiaramonte, a partire dalle 9.30, si terrà un incontro gratuito di formazione intitolato “Cane, buon cittadino”, promosso dal Comune e dalla Csen, con la collaborazione del Centro cinofilo “Villa Adriana” e dalla Clinica Veterinaria Nocera.

“Si tratta – spiega l’assessore allo Sport e alle Attività produttive Angelo Airò Farulla – di momenti di crescita e di svago, che vogliono coniugare l’attenzione verso il territorio alla valorizzazione delle eccellenze favaresi. Sappiamo che i cittadini apprezzeranno e parteciperanno”