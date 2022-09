Favara. Nota del consigliere Pitruzzella sul rilascio dei tesserini venatori

In merito al rilascio del tesserino venatorio, il consigliere comunale Alessandro Pitruzzella ha inviato una nota in Redazione in cui chiede all’amministrazione comunale di facilitare le operazioni di rilascio. Sotto la nota integrale:

Interrogazione urgente con risposta scritta e orale, in merito al rilascio del tesserino venatorio.

“Con la presente, chiedo all’A.C di intervenire in merito al rilascio del tesserino venatorio, dove la richiesta di rilascio del tesserino deve essere protocollata all’ufficio protocollo in piazza Cavour, successivamente i dipendenti devono portare al comando dei vigili urbani la richiesta, vista l’imminente apertura della stagione venatoria si chiede la possibilità di potere effettuare tutte le operazioni direttamente al comando dei vigili Urbani per facilitare il rilascio”.