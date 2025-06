Favara, notte di fuoco in via Bersagliere Urso: in fiamme l’auto di un disoccupato

Un’altra notte di paura e tensione nella cittadina dell’Agrigentino. Intorno alle 3 del mattino, un violento incendio ha danneggiato gravemente una Fiat Punto, parcheggiata in via Bersagliere Urso, e di proprietà di un trentasettenne disoccupato del posto. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti, svegliati da fumo denso e alte fiamme che illuminavano la strada. Sono stati proprio alcuni abitanti della zona a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti con prontezza i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno domato il rogo e provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o abitazioni. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Saranno determinanti le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona e le testimonianze dei residenti. Solo pochi giorni in un’altra zona del paese, altra autovettura veniva danneggiata con il taglio dei pneumatici.