Favara. Nozze di diamante per Giuseppa e Rosario Tabone

Era il 14 luglio 1962 quando Cucchiara Giuseppa e Tabone Rosario si sposavano, a Favara, nella Chiesa Madre.

Un amore vero, puro e duraturo, rispetto a chi si è scelto come compagno di una vita, donandosi a vicenda nell’affrontare le difficoltà quotidiane della vita familiare, è un “fenomeno” soprattutto ai giorni nostri, molto raro, tranne poche eccezioni. Una di queste eccezioni ben la rappresentano i coniugi Cucchiara Giuseppa e Tabone Rosario di Favara che, il prossimo 14 luglio festeggeranno le nozze di diamante.

Classe ’39 Rosario, che è nato a Favara ed ha festeggiato lo scorso 06 aprile 83 anni; Giuseppa nata il 04 aprile 1942 sempre a Favara, che ha così di recente spento 80 candeline.



“Erano vicini di quartiere e si conoscevano sin da bambini – ci fa sapere la nipote Giusy Schembri. Successivamente si è sviluppata una grande amicizia tra Rosario ed il fratello maggiore di Giuseppa. Iniziano questa conoscenza e dopo un periodo di fidanzamento si sono sposati”.



Un cammino di vita esemplare che ha dato i suoi frutti: sei figli (Salvatore, Gerlando, Giovanna, Giorgio, Lia e Tonino) e undici nipoti, una vita passata insieme, compresi gli anni di fidanzamento prima delle nozze. Sessant’anni di matrimonio quindi per i coniugi Cucchiara, giornata importante e storica per tutta la famiglia che domani si ritroverà con le celebrazioni nella Chiesa B.M.V mediatrice di tutte le Grazie di Favara.

Un grande traguardo per i coniugi Tabone. A Giuseppa e Rosario i migliori auguri dalla redazione di Favaraweb.