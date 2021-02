Favara. Nozze d’oro per Calogero Pullara e Calogera Marotta, una vita insieme!

Era la mattina nuvolosa di giovedì 4 febbraio 1971 e due giovani innamorati, Calogera Marotta e Calogero Pullara stavano per dire il loro si nella piccola, ma gremita di amici e parenti, chiesa della Beata Maria Vergine di tutte le Grazie. Dopo le nozze, oltre alla vita insieme, in tutti questi anni i due coniugi hanno condiviso fino a qualche decennio fa, anche il lavoro alle dipendenze delle Poste e Telecomunicazioni, oggi Poste Italiane, impiegata allo sportello lei e direttore dell’ufficio postale lui.



Costruita una bella e numerosa famiglia con la nascita dei quattro figli: Giuseppe, Silvia, Fabio e Aldo, quest’ultimo prematuramente scomparso in Belgio insieme alla fidanzata Sofia nel 2007 a soli 22 anni per delle micidiali esalazioni di monossido di carbonio, dopo avere attraversato periodi belli ed esperienze tragiche, con l’amore, la fede e con una grande forza d’animo sono andati sempre avanti anche quando tutto si è fermato, un vero esempio per le coppie che attraversano le difficoltà della vita. Mai arrendersi, anche quando le avversità prevalgono su tutto il resto e niente gira per il verso giusto.

Con l’arrivo dei tre nipoti: Simona, Alessio ed Edgar (che vedono poco perchè vive in Belgio), si sono ritrovati dei nonni amorevoli che trascorrono tanto tempo insieme a loro, contribuendo con l’affetto e l’amore che solo i nonni sanno regalare, a farli crescere, instillando valori e sani principi, di concerto coi loro genitori.

Stamattina, 4 febbraio 2021, ancora di giovedì, esattamente come 50 anni fa, nella stessa chiesetta, oggi ristrutturata, Beata Maria Vergine di tutte le Grazie, sotto un cielo azzurro e un sole splendente, Calogera e Calogero Pullara si sono ripresentati al cospetto di Don Lillo Di Salvo, alla presenza di pochi familiari e amici, causa zona arancione in Sicilia per emergenza pandemica covid 19, che nel corso di una toccante celebrazione ha ricordato velocemente questi 50 anni trascorsi insieme, nella gioia e nel dolore, e da dietro le mascherine dei presenti sono trapelate emozioni e qualche lacrima di gioia.

Presente alla celebrazione anche il Sindaco di Favara, Anna Alba, che ha consegnato alla coppia una pergamena ricordo.