Favara. Nozze d’oro per la coppia Chianetta- Pecoraro che festeggiano 50 anni di matrimonio

1973- 2023. I loro “primi” 50 anni di matrimonio. Questo è il traguardo raggiunto dalla coppia di Favara Chianetta- Pecoraro che il 21 luglio del 1973 hanno detto “lo voglio” a Nicolosi- in provincia di Catania. Una felice vita coniugale che ha dato la gioia di avere 3 figli Valeria, Giuseppe e Roberta, arricchiti dalla nascita di quattro nipoti Miki, Miki, Luigi e Gaia.

La loro storia d’amore- così come ci racconta la figlia Valeria- nasce a Catania quando Anna Maria era studentessa universitaria presso la Facoltà di Lettere e Mimmo, invece, aveva appena iniziato a lavorare in banca. Un amore a prima vista che non si è mai indebolito e che è stato coronato con il matrimonio nel 1973. Una famiglia la loro forte, accogliente e gioiosa. In questo clima sono cresciuti i figli Valeria, Giuseppe e Roberta che, negli anni si è arricchita dei generi Giuseppe Tulumello (marito di Valeria) e Vincenzo Airò (marito di Roberta).

“La loro storia è stata felice e sono sempre circondati dall’affetto e dall’amicizia di parenti ed amici”, continua a raccontarci Valeria. A ben 50 anni di vita coniugale insieme, Anna e Mimmo, rinnoveranno le promesse venerdì 21 luglio presso la Chiesa di San Gregorio per poi festeggiare insieme a tutti i loro cari presso Villa George.

Ad Anna e Mimmo i nostri migliori auguri. A loro che rappresentano un concreto esempio di vita, di equilibro e di affetto che supera il dispiegarsi del tempo.