Favara, nuove risorse idriche: collegato il pozzo comunale del campo sportivo

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato ieri sera una svolta significativa nella lotta contro la crisi idrica che affligge la nostra cittadina. È stato infatti collegato alla rete cittadina il pozzo comunale situato nella zona del campo sportivo, il quale, una volta completate le necessarie attività di manutenzione e verifica della qualità chimico-fisica dell’acqua, offrirà importanti risorse idriche.

“Questo rappresenta un primo risultato ottenuto dopo mesi di interlocuzioni del Comune con Aica e la Regione Siciliana,” ha dichiarato il sindaco Palumbo. “È solo l’inizio di una serie di attività mirate a ridurre la sete della nostra cittadina e soprattutto la dipendenza dall’unica condotta in ingresso.”



L’amministrazione comunale, in collaborazione con la società di gestione del servizio idrico, ha iniziato lo scorso inverno a lavorare intensamente per identificare nuove risorse e adottare misure volte a prevenire ulteriori disagi per la popolazione. Una volta completate le analisi necessarie e se l’acqua sarà ritenuta utilizzabile, il sindaco Palumbo firmerà un’apposita ordinanza per l’uso straordinario di questa risorsa. Nel frattempo, nei prossimi giorni partiranno le attività di scavo che permetteranno di intercettare l’acqua al di fuori dell’area di rispetto del cimitero, attualmente un vincolo limitante per l’uso del pozzo.

“Abbiamo lavorato notte e giorno per settimane per arrivare a questo risultato. Noi rispondiamo con i fatti.” ha concluso Palumbo.