Favara. Nuove tumulazioni a Piana Traversa, mozione per verificare la sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata dai consiglieri comunali Giuseppe Lentini, Paolo Dalli Cardillo, Vito Maglio, Ignazio Sorce, Massimo Milazzo, Rino Castronovo, Carmelo Sanfratello, Onofrio Nipo, Salvatore Fanara, Mariano Lombardo, Carmen Virone, Miriam Indelicato e Antonio Cipolla. I firmatari tornano a intervenire sulla gestione delle sezioni dalla 39 alla 52 del cimitero di Piana Traversa, ribadendo la loro contrarietà alla decisione del sindaco di destinare tali aree alle nuove tumulazioni. Al centro della presa di posizione, una mozione consiliare che chiede un controllo periodico e continuativo delle sezioni interessate.

Di seguito il comunicato stampa inviato in redazione, pubblicato integralmente: MOZIONE CONSILIARE PER IL CONTROLLO PERIODICO E CONTINUATIVO DALLA SEZIONE 39 ALLA 52 DEL CIMITERO DI PIANA TRAVERSA.

Abbiamo in diverse occasioni condannato la scelta del sindaco di utilizzare le sezioni dalla 39 alla 52 del cimitero di Piana Traversa per le nuove tumulazioni. A supporto del nostro disappunto abbiamo effettuato sopralluoghi e presentato relazioni complete di foto sugli evidenti segnali di cedimento strutturale delle sezioni utilizzate dal sindaco per le nuove tumulazioni. L’amministrazione comunale sostiene che le sezioni sono sicure e non c’è alcun pericolo di crollo, tant’è che stipula contratti trentennali per la concessione dei loculi. Nell’interesse dei cittadini riteniamo opportuno monitorare costantemente le strutture. Chiediamo, a tal proposito, per la serenità della cittadinanza e dei consiglieri comunali firmatari l’installazione di vetrini di controllo fissati con malta cementizia a cavallo di fessure e cedimenti già presenti nelle sezioni, allo scopo di monitorare l’attività delle crepe e prevenire cedimenti strutturali. I vetrini sono un buon sistema per segnalare l’evoluzione del danno segnalandolo se si rompono. Rappresentano, nello stesso tempo, un metodo economico e rapido di controllo. È chiaro che i vetrini offrono indicazioni limitate servono essenzialmente a verificare se una fessura è “attiva” (cioè continua a muoversi) o “passiva” (ferma). Nel nostro caso sono utili ed efficaci per avere nell’immediato la certezza sulla stabilità strutturale