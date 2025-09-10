Favara, nuovo avviso pubblico per i cittadini non autosufficienti

Il Comune di Favara, in collaborazione con il Distretto socio-sanitario D1, ha annunciato l’apertura di un nuovo avviso rivolto a persone con disabilità gravissime che necessitano di sostegno intensivo. L’iniziativa rientra nel Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA 2024) ed è stata comunicata dall’assessore ai Servizi sociali, Vincenzo Cassaro. Il bando prevede due modalità di assistenza. La prima è quella diretta, con servizi erogati dal Comune tramite enti accreditati. La seconda è indiretta e consente al beneficiario di scegliere un operatore, sostenere la spesa e ottenere successivamente il rimborso presentando la documentazione necessaria. L’ammontare del contributo dipenderà dal numero delle domande e dalle risorse disponibili, mentre eventuali somme non riconosciute dovranno essere restituite. Le domande possono essere presentate soltanto online attraverso la piattaforma Servizi Sociali Web entro le ore 24:00 del 10 ottobre 2025. Ogni richiedente dovrà compilare un’istanza separata per ciascun beneficiario. Tra i documenti indispensabili figurano il documento d’identità e il codice fiscale del richiedente e del beneficiario, oltre al verbale medico che certifichi la disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. Agosto Per ulteriori chiarimenti i cittadini possono consultare il sito istituzionale del Comune di Favara o rivolgersi direttamente agli uffici dei Servizi sociali e distrettuali.