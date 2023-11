Favara. Oggi al Castello Chiaramonte, il convegno letterario su Leonardo Sciascia “Ho contraddetto e mi sono contraddetto”

Una tavola rotonda per discutere di Leonardo Sciascia e del suo pensiero trasversale e sempre attuale, punto di riferimento nella riflessione politica e sociale. Per tale ragione, oggi pomeriggio- giovedì 9 novembre dalle ore 17.30, presso la Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara, prenderà avvio il convegno “Ho contraddetto e mi sono contraddetto: la contraddizione come condizione umana”.

“Leonardo Sciascia – come afferma Calogero Sorce- continua a rappresentare una sfida interpretativa per la critica militante, sopratutto per l’attitudine dello scrittore racalmutese ad abbracciare il principio di contraddizione come condizione necessaria al progresso economico, sociale e del pensiero intellettuale. Lo scorso anno è stata condotta una giornata di studi sciasciani come momento di riflessione sull’affermazione di Sciascia “Ho contraddetto e mi sono contraddetto”, che ha improntato l’intera ricerca degli studiosi chiamati ad intervenire. Il gruppo di studio, coordinato dal critico Enzo Di Natali, ha prodotto – infine – una serie di interessanti riflessioni confluite nella pubblicazione degli atti del convegno che verranno presentati oggi al castello chiaramontano di Favara”.

Modera Pasquale Cucchiara,. Dopo i saluti di Vincenzo Cassaro, saranno previsti gli interventi di Calogero Sorce, Enzo Di Natali. Intervento musicale a cura di Noemi Lupo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Favara, da LiberArci, dal Liceo Statale M. L.King e dal Consultorio familiare “G.Sand”.