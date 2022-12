Favara. Oggi pomeriggio dalle ore 18.00 si riunisce il Consiglio Comunale in seduta ordinaria

Oggi pomeriggio, martedì 6 dicembre alle ore 18.o0, si riunisce- in sessione ordinaria- il Consiglio Comunale di Favara. Con nota Prot. N°50237 del 30 novembre 2022, il Presidente del Consiglio Miriam Mignemi ha convocato il consiglio comunale in seduta ordinaria ed aperta , presso la sala Consiliare in Piazza Cavour, per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1 Approvazione verbali sedute precedenti previa nomina scrutatori. Verbali n.ri: 66, 67, 68, 69, 83 e 84;

.2 Proposta di deliberazione consiliare: Variazione di Bilancio in gestione

provvisoria ai sensi dell’art.175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni – attuazione della missione 4 – istruzione e ricerca- componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1 ” Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Progetto per la ” Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio “Barone Mendola” per la realizzazione di nuovo asilo nido;

3. Proposta di deliberazione consiliare: Variazione di Bilancio ni gestione provvisoria ai sensi dell’art.175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni – attuazione della missione 4 – istruzione e ricerca- componente 1- potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1 ” Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per al prima infanzia” del piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Progetto per la “Manutenzione straordinaria riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia Capitano Vaccaro di Favara”‘;

4. Proposta di deliberazione consiliare: Variazione di Bilancio in gestione

provvisoria ai sensi dell’art.175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni – attuazione della missione 4 – istruzione e ricerca- componente 1-potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.3 ” Piano per le ” Infrastrutture per lo sport nelle scuole”

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Progetto per al ” Demolizione e ricostruzione palestra della scuola secondaria di primo grado

seminario (Capitano Vaccaro); culturale ” Calogero Marrone”.