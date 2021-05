Favara. Oggi presso l’I.C. “Bersagliere Urso-Mendola” si presenta il libro “Non chiamatelo ragazzino” dello scrittore Marco Pappalardo

Si terrà oggi, lunedì 17 Maggio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 presso l’I.C “bersagliere Urso Mendola” di Favara, il libro dedicato al giudice Rosario Livatino “Non chiamatelo ragazzino”, dello scrittore Marco Pappalardo. L’incontro che si svolgerà in video conferenza, vedrà la partecipazione delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. L’incontro è stato fortemente voluto dal D.S., prof.ssa Rosetta Morreale, poiché “il libro a trent’anni dall’assassinio in Sicilia del giudice Livatino- come afferma la Preside Rosetta Morreale- ne racconta l’impegno, la fede, il coraggio, la testimonianza e il sacrificio per un ideale”. L’autore, infatti, in modo originale e creativo rende partecipi i giovani ed i loro educatori della vita del giudice, mostrando un esempio estremo di giustizia e di fede, un modello morale cui ispirarsi, contribuendo così a formare cittadini più giusti, onesti e responsabili. Gli alunni, sapientemente guidati nella lettura del testo dalle docenti Sgarito Laura, Gaetana Nobile, Garraffo Valeria, Rizzuto Maria, porgeranno svariate domande all’autore e di confrontarsi con lui. Terminato l’incontro, alle ore 11:00, presso il giardino del Plesso Vaccaro Mendola, verrà piantato un albero in onore e in memoria del giudice beato Rosario Livatino alla presenza delle autorità locali.

L’evento verrà trasmetto in diretta nel canale youtube della scuola.