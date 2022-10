Favara. Oggi ultimo giorno della Fiera d’Ottobre

“Ricordiamo ai cittadini che si concluderà in serata la Fiera d’Ottobre in viale Gaspare Ambrosini che un così grande successo di pubblico ha riscosso in questi giorni, insieme alle iniziative dedicate agli Animali e all’Artigianato. E’ il segnale che il paese attendeva con grande interesse la ripartenza di queste iniziative che oltre a rappresentare un’occasione di animazione territoriale sono un supporto anche all’economia locale. Ringrazio l’assessore Angelo Airò Farulla per il lavoro fatto e la commissione Attività produttive per la collaborazione fattiva. Vi ricordiamo, inoltre, che il prossimo 31 ottobre prenderà il via la “Fiera dei fiori” in vista dei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti”. Lo afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo.