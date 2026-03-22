Favara, online l’elenco dei cani da adottare: via al nuovo servizio

Da oggi è disponibile sul sito istituzionale del Comune e sull’app ufficiale l’elenco dei cani accalappiati e pronti per l’adozione”, dichiara l’assessore del Comune di Favara, Laura Mossuto . “Si tratta di un servizio pensato per facilitare l’incontro tra gli animali ospitati e le famiglie che vogliono accoglierli. Per ogni cane sono indicate informazioni utili come età e stato di salute, e molti di loro sono cuccioli. I cittadini potranno consultare l’elenco e avviare direttamente l’iter per l’adozione. È un primo passo concreto per migliorare la gestione delle risorse, oggi limitate, e rafforzare le azioni contro il randagismo. Stiamo lavorando a un piano più ampio che coinvolgerà anche i veterinari del territorio, con controlli più attenti su microchippatura e sterilizzazioni. Nelle prossime settimane forniremo ulteriori aggiornamenti per rendere il servizio sempre più efficace.”