Favara onora Manuela Sciabica: Una targa al merito per la giovane campionessa

Questa sera, venerdì 19 luglio 2024, alle ore 21, presso la sede del comune di Favara in piazza Cavour, si terrà una cerimonia speciale per onorare la giovane campionessa Manuela Sciabica, orgoglio della nostra città. Durante l’evento, verrà consegnata una targa al merito a Manuela, riconoscimento del suo impegno e dei suoi straordinari successi sportivi. Manuela Sciabica, con il suo straordinario talento e dedizione, ha portato il nome di Favara ai vertici dello sport, guadagnandosi riconoscimenti e ammirazione a livello nazionale. In segno di gratitudine e apprezzamento, l’intero consiglio comunale di Favara ha promosso questa iniziativa per celebrare i suoi successi. Alla cerimonia saranno presenti, oltre ai consiglieri comunali e all’amministrazione comunale favarese, anche una delegazione del Juventus Club Favara, sottolineando così il forte legame tra la comunità e la passione per lo sport. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme questa straordinaria giovane e il suo contributo alla nostra città.