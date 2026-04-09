Favara, ore di ansia per una 30enne. Ritrovata a due km dall’ospedale

Ore di apprensione a Favara per la scomparsa di una giovane concittadina. Da questa mattina non si avevano più notizie di Alessandra Puma, 30 anni, allontanatasi dal pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove si trovava. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe lasciato la struttura sanitaria e da quel momento si erano perse le sue tracce. A lanciare un appello era stato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che aveva invitato tutta la cittadinanza alla massima collaborazione: “Chiedo a chiunque possa avere informazioni utili di contattare immediatamente le forze dell’ordine. In momenti come questi è fondamentale il contributo di tutti”. Le ricerche sono scattate subito e hanno coinvolto i carabinieri, impegnati a ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane. Proprio i militari hanno setacciato la zona industriale, riuscendo a ritrovare la donna a circa due chilometri dall’ospedale. La comunità tira un sospiro di sollievo dopo ore di grande preoccupazione.