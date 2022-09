Swgnalazion. Padroni incivili, vie della città tappezzati di escrementi di cane

La segnalazione arriva da una cittadina che ha realizzato un eloquente reportage (vedi foto in fondo all’articolo) sulla condizione dei marciapiedi della zona cittadina vicino alla scuola elementare I.C. “Bersagliere Urso-Mendola”.

Le foto scattate dalla lettrice illustrano la diffusa e pessima abitudine da parte dei padroni di non raccogliere le deiezioni dei propri amici a quattro zampe. Dalle foto inviate in redazione da questa cittadina, è praticamente impossibile percorrere un paio di metri senza imbattersi nel ‘ricordino’ lasciato da qualche padrone incivile nel mezzo del marciapiede, senza contare che con il caldo estivo si creano anche degli odori molto fastidiosi.

“Scrivo per segnalare la situazione divenuta ormai scandalosa relativa agli escrementi dei nostri amici cani in giro per tutta la città in particolare zona via Agrigento. Ovviamente nulla da ridire verso gli animali stessi ma ritengo invece che la maleducazione dei loro proprietari sia da condannare e da punire da parte del Comune stesso. Camminare per le vie in questa parte della nostra città FA SCHIFO. Aggiungo che troppo spesso si vedono in giro cani randagi di medie e grosse taglie. Se auspicare la sensibilizzazione volontaria dei nostri concittadini è forse troppo, mi aspetto invece che la cosa sia presa in considerazione e risolta dagli Organi competenti”, lamenta la residente.

Il problema non è presente solamente in qualche via della città ma quasi ovunque. Non dunque singoli episodi isolati, ma purtroppo un malcostume che coinvolge numerose persone.