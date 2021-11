Favara. Palazzo Cafisi, “Non tutto è quello che sembra”. Presentazione libro di Pascal Schembri

“Mistero ad Aix-Les-Bains.” è il titolo dell’ultimo libro di Pascal Schembri, scrittore italiano naturalizzato francese, che verrà presentato oggi pomeriggio. “Non tutto è quello che sembra” invece è il nome dell’evento dove all’interno verrà presentata l’ultima opera d’autore Pascal Schembri. Quindi appuntamento alle ore 18 presso la sala conferenze del Palazzo Cafisi in piazza Cavour. A presentare il libro, dott.ssa Rossella Bellavia, Psicologa e psicoterapeuta in Formazione. Interverranno il prof. Salvatore Sciortino e il Presidente della Fondazione Italiani in Europa Giuseppe Arnone.