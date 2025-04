Favara, Palumbo: “Chi non paga mette a rischio l’acqua pubblica”

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, annuncia che l’assemblea Ati idrico ha approvato una sua proposta: limitare il diritto di voto ai Comuni morosi e ridurre i servizi a loro destinati. “Chi non contribuisce rischia di far fallire Aica e di danneggiare i cittadini”, spiega Palumbo. Insieme ai sindaci Provvidenza e Termini, ha anche chiesto che il tema della morosità entri nel Piano d’Ambito, per evitare che in futuro si ripetano questi comportamenti. Di seguito la nota integrale: “Nei giorni scorsi l’assemblea dell’Ati idrico ha deliberato un atto di indirizzo ad Aica da me proposto che agisce in modo deciso nei confronti dei Comuni che ad oggi si rifiutano di contribuire al bilancio della società consortile rischiando di provocarne il fallimento e mettendo anche in pericolo le somme per i servizi da fornire ai cittadini, come le riparazioni delle rotture alle reti idriche. Per questo ho proposto, ed è stata votata a maggioranza dei sindaci presenti, una mozione che prevede una limitazione del diritto di voto dei comuni morosi e un e ridimensionamento dei servizi resi dall’azienda agli stessi. Si tratta di una misura di equità sociale, finalizzata a ribadire il concetto che l’acqua pubblica sia, prima ancora che un diritto, una opportunità da tutelare con senso di responsabilità. Insieme ai sindaci Provvidenza e Termini, inoltre, abbiamo proposto ad Ati di inserire nel Piano d’ambito la questione della morosità dei Comuni, così che il tema divenga di portata strutturale e nessuno, anche in futuro, possa più fare il “furbo” alle spalle di altri cittadini.” Lo dice il sindaco di Favara Antonio Palumbo.