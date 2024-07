Favara partecipa alla raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata

Domani prenderà il via anche a Favara, come nel resto d’Italia, la campagna di raccolta firme per il referendum che mira ad abrogare integralmente la legge sull’autonomia differenziata. Questa iniziativa, promossa dal Comitato referendario, vede la partecipazione di un ampio schieramento di forze sociali, politiche, associative e della società civile.

Sotto lo slogan “Sì all’Italia unita, libera e giusta. Una firma contro l’Autonomia differenziata”, la mobilitazione coinvolgerà anche la nostra città. Nel corso delle due giornate dedicate alla raccolta firme, rappresentanti di partiti politici, sindacati e associazioni si impegneranno in numerose città italiane con l’obiettivo di raccogliere le 500.000 firme necessarie entro settembre.

A Favara, il punto di raccolta firme sarà allestito domani presso la sede del Partito Democratico in via Nicolò Copernico, con apertura a partire dalle ore 19. Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa per sostenere questa importante iniziativa che intende garantire un’Italia più unita e giusta.

Nel video sotto, le dichiarazioni del presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone.