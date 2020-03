Favara. Partita l’organizzazione della 12^ “Festa della Legalità” in programma tra il 4 e l’8 maggio

Si è messa in moto la macchina organizzativa della dodicesima edizione della “Festa della Legalità” che si svolge sotto l’egida del Comune di Favara con il coinvolgimento delle associazioni culturali e del volontariato, della Chiesa, delle forze dell’ordine, delle scuole. Proprio per mettere a punto il programma della manifestazione, che si svolgerà dal 4 all’8 maggio, è stato fissato un tavolo tecnico per martedì prossimo a Palazzo di Città presieduto dagli assessori Miriam Mignemi e Maria Giudice. Il coordinamento è affidato a Gaetano Scorsone a cui è balenata l’idea, nel 2009, di allestire una festa per riaffermare i valori legati ai corretti comportamenti, al senso civico, alla solidarietà, alla giustizia e che, anno dopo anno, si è arricchita di iniziative che ormai la collocano tra gli appuntamenti più importanti tra quelli che si celebrano annualmente a Favara.

“Per la sua organizzazione – dice Scorsone – c’è un lavoro che inizia diversi mesi prima attivandosi un tavolo a cui partecipano varie istituzioni, carabinieri compresi, le quali apportano proposte, indicazioni e suggerimenti per rendere la festa un appuntamento sempre nuovo e di stimolo per rendere migliore la società attraverso il rispetto delle regole e i sani comportamenti”.

Il momento clou della manifestazione riguarderà il passaggio dello stendardo della legalità dall’attuale detentore, il Centro culturale “Renato Guttuso” presieduto da Lina Urso Gucciardino, all’istituto professionale “Enrico Fermi” che lo custodirà per un anno nell’arco del quale avrà il compito di attivare una serie di iniziative finalizzate a far crescere negli studenti il senso civico, i valori della gisutizia, del diritto e, ovviamente, della legalità. Per l’occasione il Club Auto e Moto d’Epoca, presieduto da Noel Patti, promuoverà momenti di educazione stradale a beneficio degli alunni del plesso “Pirandello”. Come al solito non mancherà la presentazione di una maxi tela realizzata dagli allievi dell’Accademia di arte, cultura e leglità diretta dal maestro Vincenzo Patti. Il tavolo tecnico dovrà decidere anche a chi assegnare la targa “Salvatore Cucchiara”, in menoria del vigile del fuoco, impegnato nel lavoro e nel sociale, prematuramente scomparso.