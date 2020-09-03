Favara. Partito il terzo ciclo di disinfestazione del centro urbano e quartieri periferici. Terminerà il 7 settembre

Dal 01 Settembre al 07 Settembre 2020, il terzo ciclo di disinfestazione del centro urbano e quartieri periferici di Favara. A darne avviso alla cittadinanza, con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE e SERVIZIO 5 – UFFICIO 3 – SANITÀ E PREVENZIONE.
Ecco quanto scritto. “SI RENDE NOTO CHE A DECORRERE DAL GIORNO 01 SETTEMBRE 2020, DALLE ORE 23,00 ALLE ORE 05,00 ED ULTIMO GIORNO IN DATA 07 SETTEMBRE 2020, SEMPRE DALLE ORE 23,00 ALLE ORE 5,00 SARA’ EFFETTUATA LA TERZA DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E DEI QUARTIERI PERIFERICI, PERTANTO I CITTADINI NELLE NOTTI DI TALE PERIODO NON DOVRANNO LASCIARE NEI BALCONI E NEGLI SPAZI APERTI, NESSUN PRODOTTO COMMESTIBILE, BIANCHERIA, ANIMALI ETC. INOLTRE DOVRANNO TENERE BEN CHIUSE TUTTE LE APERTURE DELLE ABITAZIONI”.
Il calendario e le zone interessate seguono la suddetta organizzazione.
1. AREA DELIMITATA DALLE VIE REGIONE SICILIANA, CAPITANO CALLEA, VIA AGRIGENTO,
VIA COMPAGNA, VIA CAPORALE MAZZA, CONTRADA PORTELLA: MARTEDI 1 SETTEMBRE
2020
2. AREA DELIMITATA DALLE VIE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, VIALE PIETRO NENNI, VIA
UGO FOSCOLO, VIA SANT’ANGELO, VIA PIO LA TORRE, VIALE BERLINGUER E TRAVERSE: MERCOLEDI 2 SETTEMBRE 2020
3. AREA DELIMITATA DALLE VIE CONTRADA PORTELLA, VIA CAPORALE MAZZA, VIA
COMPAGNA, VIA AGRIGENTO, VIA UGO FOSCOLO, PIAZZA LIBERTA’, VIA UMBERTO, PIAZZA
CAPITANO VACCARO, VIA MENDOLA, INCROCIO VIALE PROGRESSO E VIA EMPEDOCLE: GIOVEDI 3 SETTEMBRE 2020
4. AREA DELIMITATA DALLE VIE CONTRADA BURGILAMONE, VIALE CHE GUEVARA, VIALE
ALDO MORO, CORSO VITORIO VENETO, VIA SANT’ANGELO, VIA PIO LA TORRE: VENERDI 4
SETTEMBRE 2020
5. AREA DELIMITATA DAL VIALE CHE GUEVARA, VIALE A. MORO, CORSO VITTORIO VENETO,
PIAZZA LIBERTA’, VIA UMBERTO, PIAZZA CAPITANO VACCARO, VIALE PROGRESSO:
SABATO 5 SETTEMBRE 2020
6. AREA DELIMITATA DALLE VIE REGIONE SICILIANA, CAPITANO CALLEA, VIALE PIETRO
NENNI, VIA CARLO ALBERTO DELLA CHIESA: LUNEDI 7 SETTEMBRE 2020.
(Immagine da repertorio)