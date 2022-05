Favara. Pellegrinaggio davanti alla tomba di San Nicola. Fra Agatino: “Andrò a pregare per la Pace in Ucraina”

Un incontro di preghiera, davanti alla tomba di San Nicola, Santo Protettore della Russia, per chiedere la pace in Ucraina: è l’iniziativa annunciata da Fra Agatino Sicilia, Frate minore del convento San Francesco di Favara dove dal 19 marzo 2022 risiede una comunità Ucraina scappati da una guerra che persevera da più di 90 giorni.

Assistente spirituale dell’area della carità “Madre Teresa di Calcutta” della comunità ecclesiale di Favara e assistente spirituale figli in paradiso, Fra Agatino ha organizzato un pellegrinaggio programmato per la metà di giugno presso la Basilica di San Nicola di Bari, per pregare la Pace insieme ai pellegrini che vorranno accompagnarlo sulla tomba del Santo venerato dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa più conosciuto in Europa e nel resto mondo riguardanti miracoli a favore di poveri e defraudati.



Qui sotto la lettera integrale inviata in redazione:

Fratelli Tutti, pace e bene,

Sono passati tre lunghi mesi dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina,

abbiamo Visto e continuiamo a vedere di tutto, città, case, scuole, ospedali e piazze distrutte o meglio ancora rase al suolo, famiglie intere massacrate;

Bambini che non rivedranno più̀ il giorno, perché̀ volati in cielo. Bambini rimasti senza genitori; Solo per questo possiamo già̀ dire BASTA, abbiamo visto l’inferno O PEGGIO.

Con profonda angoscia, tristezza e ansia, ascolto e vedo ogni giorno gli sviluppi dell’atrocità̀ della guerra, non posso far altro che pregare e pregare, con gli occhi gonfi di Dolore e di rabbia per tutta questa atrocità̀ che gli uomini stanno provocando ai loro simili, non vedo la luce della pace,

Ma dove non arriva la lucidità̀ degli uomini ecco la mano Divina del Signore.

Andrò a pregare per la Pace insieme a dei pellegrini che vorranno accompagnarmi, andando Direttamente a Bari nella Basilica di San Nicola, Santo Protettore della Russia, proseguiremo per San PIO, e per intercessione della Madonna dell’Incoronata nel Santuario di Foggia affinché̀ possa finire la guerra.