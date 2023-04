Favara piange la scomparsa di Lino Barba, figura amata e rispettata

Favara è in lutto per la morte di Lino Barba, il cui ricordo vivrà per sempre come esempio di passione e generosità. La notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile ha portato via uno dei volti più amati della città di Favara. Lino era molto conosciuto in città, e insieme al fratello Michele, ha percorso le strade di Favara diventando un punto di riferimento per tutti i cittadini. La loro presenza era una costante nella vita quotidiana, sempre sorridenti e disponibili. La passione per il teatro di Lino era al primo posto, e ha portato lui e il fratello Michele ad essere coinvolti in numerosi progetti video, dove hanno messo in mostra le loro doti artistiche. Personalmente, ho avuto il piacere di collaborare con Lino in alcuni video per Natale, e ho potuto apprezzare la sua gentilezza e la sua dedizione al teatro. Purtroppo, una caduta di qualche anno fa ha costretto Lino a rimanere paralizzato a letto, e negli ultimi tempi non si vedeva più in giro.



Tuttavia, il suo ricordo resterà sempre vivo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato. La morte di Lino rappresenta una grande perdita per la città di Favara. Lino Barba era molto amato in paese, era una persona speciale che ha saputo donare ai suoi concittadini un sorriso e un po’ di felicità, attraverso le sue battute e la sua umanità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo resterà per sempre vivo e luminoso.