Favara, piazza Cavour gremita per Gianni Celeste: 40 anni di carriera tra cori e applausi

Con il concerto di Gianni Celeste sono ufficialmente iniziati gli eventi musicali estivi in piazza Cavour, a Favara. Migliaia di fans del celebre cantante neomelodico, provenienti da ogni parte della Sicilia, hanno affollato la piazza per celebrare i 40 anni della sua carriera artistica. Un evento molto atteso, che ha riportato la musica neomelodica al centro dell’estate favarese. Celeste, icona di un genere che continua ad avere un seguito fortissimo, ha ripercorso i suoi successi più noti, accompagnato dal coro a squarciagola dei suoi fans, alcuni presenti già dal pomeriggio per assicurarsi un posto in prima fila.



Non è la prima volta che piazza Cavour si trasforma in un’arena di musica popolare. Già lo scorso anno, per i festeggiamenti di San Calogero, era stato il giovane Angelo Famao ad attirare una folla imponente, al punto da richiedere la presenza massiccia di forze dell’ordine e associazioni di sicurezza. Anche quest’anno, l’organizzazione è stata curata nei dettagli dal Comitato di San Calogero in collaborazione con il Comune di Favara. Ha presentare la serata Giusy Moscato. Un lavoro di squadra che ha permesso di gestire in sicurezza l’enorme afflusso di persone e garantire il regolare svolgimento della serata. Il concerto di Gianni Celeste ha confermato, ancora una volta, quanto la musica neomelodica continui a rappresentare un fenomeno radicato e partecipato, capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso palco.







Foto Patrizia Mangione