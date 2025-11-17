Favara. Piazza della Pace diventa aula di sicurezza: a Favara l’evento “Zero vittime”

Questa mattina piazza della Pace, a Favara, ha ospitato l’evento “Zero vittime”, promosso dall’Associazione Italiana Familiare Vittime della Strada in occasione della Giornata Mondiale in memoria delle Vittime della Strada. Dopo la celebrazione tenuta ieri ad Agrigento, a Favara si è scelto un incontro pratico dedicato agli studenti degli istituti Ambrosini-Martin Luther King, CPIA ed Enrico Fermi.



Al centro della mattinata il pullman CrashTest di Leonardo Indiveri, che ha mostrato ai ragazzi cosa può accadere quando non si rispettano le regole del codice della strada. Attraverso la “crash test experience”, gli studenti hanno vissuto simulazioni che riproducono le fasi più critiche di un incidente, dal ribaltamento del veicolo all’impatto. L’esercitazione ha evidenziato l’importanza delle cinture di sicurezza anche a bassa velocità. Alla manifestazione erano presenti il sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’assessore Carmen Lo Presti, il comandante della Tenenza dei Carabinieri dott. Paolino Scibetta, il capo della Polizia Stradale di Agrigento commissario Sonia Zicari, la responsabile territoriale e componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIVFS – APS Carmelina Nobile, insieme alla Polizia locale e ad altri rappresentanti istituzionali.



Protagonisti indiscussi sono stati i giovani, coinvolti in presentazioni multimediali, video dimostrativi e spiegazioni sul funzionamento di airbag e pretensionatori. Gli studenti hanno poi preso parte alle simulazioni di ribaltamento a bordo di una Smart e all’impatto su un carrello dotato di sedile, per comprendere in modo concreto i rischi della guida scorretta. Carmelina Nobile ha ricordato che l’iniziativa è stata possibile anche grazie alla donazione legata al “taglio solidale”, promosso lo scorso anno dal Comune di Favara e dalla famiglia di Salvatore Vetro, membro dell’associazione. Un gesto nato per ricordare Vetro e tutte le vittime della strada, che quest’anno ha permesso di portare il CrashTest a Favara.